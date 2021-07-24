MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu sene yüz yüze eğitim olacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde...
Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de 2021-2022 eğitim öğretim takvimi oldu. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile okulların açılacağı tarih, ara tatil, yarıyıl tatili ve ikinci dönemi başlangıç tarihi açıklandı. Öğrenciler ve velileri heyecan içinde yeni dönemi bekliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde bu sene yüz yüze eğitim olacak mı? İşte MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından merakla araştırılan yeni eğitim öğretim takvimi duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi, ilkokul 1. sınıf uyum eğitimleri ile okullarda tatil günleri belli oldu. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası eğitimlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde bu sene yüz yüze eğitim olacak mı? İşte MEB 2021-2022 takvimi...
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
İLKOKUL 1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
BU SENE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası gözler okullardaki eğitimlerin nasıl yapılacağına çevrildi. Üçüncü kademeli normalleşme süreci ile eğitimlerin yüz yüze yapılması planlanıyordu. Ancak vaka sayısındaki artış ile birlikte eğitimlerin nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni eğitim öğretime ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
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