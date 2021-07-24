MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu sene yüz yüze eğitim olacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde...

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından merakla araştırılan yeni eğitim öğretim takvimi duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi, ilkokul 1. sınıf uyum eğitimleri ile okullarda tatil günleri belli oldu. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası eğitimlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde bu sene yüz yüze eğitim olacak mı? İşte MEB 2021-2022 takvimi...

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

İLKOKUL 1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.