Lise tercih sonuçları için kritik hafta! 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin LGS tercihleri alındı. Liseye yerleşebilmek için 6 Temmuz'da gerçekleştirilen LGS tercihlerinin sonuçları için takvim belli oldu. Tercih sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek. 2021 LGS yerleştirmelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS yerleştirme takvimi ve nakil tarihleri...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.