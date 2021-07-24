KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavının 2021 yılı oturumu için geri sayım başladı. Bu sene lisans olarak gerçekleştirilecek KPSS sınavına başvuruların tamamlanmasının ardından sınav tarihi heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, KPSS Lisans ne zaman? 2021 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz bilinmese de, sınava giriş yerlerinin bayramdan sonraki hafta açıklanması bekleniyor.

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, sınava girecekleri yer bilgisini görüntüleyebilecek.