LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise nakiller ne zaman açılacak? MEB yerleştirmeye esas nakil takvimi!

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, LGS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek ve yerleştirmeye esas nakil işlemleri başlayacak. Lise yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise nakiller ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.