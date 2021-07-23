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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021 KPSS), lisans oturumlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala sınav yerleri için detaylar merak ediliyor. İşte, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS giriş belgesinin sınavdan bir hafta kadar öncesinde yayınlanması bekleniyor. KPSS lisans oturumları 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. İşte, KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 1 hafta öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

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