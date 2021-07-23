KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS giriş belgesinin sınavdan bir hafta kadar öncesinde yayınlanması bekleniyor. KPSS lisans oturumları 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. İşte, KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.