KPSS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar, 2021 yılında gerçekleştirilecek Lisans KPSS için hazırlıklarını tamamladı. ÖSYM tarafından sınavın gerçekleştirileceği tarih duyurulduktan sonra, sınavın nerede yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz bilinmese de, sınava giriş yerlerinin bayramdan sonraki hafta açıklanması bekleniyor.

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, sınava girecekleri yer bilgisini görüntüleyebilecek.