LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile LGS tercihleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü orada...
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Lise tercihlerini tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. LGS tercih sonuçları MEB ile e-Okul üzerinden öğrenilebilecek. İşte, LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile LGS tercihleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü orada...
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile LGS tercihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınavı sonrasında aldıkları puanlar ile tercihlerini yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti.
LGS TERCİH SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi.
TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ
LGS tercih işlemleri 16 Temmuz Cuma günü sona erdi.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yaptılar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabildiler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebildiler. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabildiler.
MEB NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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