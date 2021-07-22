LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile LGS tercihleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü orada...

LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile LGS tercihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınavı sonrasında aldıkları puanlar ile tercihlerini yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi.