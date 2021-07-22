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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021
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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu sınavların için geri sayım başladı. Başvuruların Temmuz ayında tamamlandığı bildirilirken, AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı olacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Detayların açıklanmasının ardından gözler yeni döneme çevrildi. İşte, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi salgın şartlarına göre akademik takvim ve sınavların uygulanış biçiminde düzenlemeler yapıyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavıları için de yeni bir duyuru geldi.

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim programlarında ise kayıtlar 5-9 Temmuz tarihleri arasında, sınavlar 4 Eylül'de yüz yüze gerçekleştirilecek.

YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri tamamlandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

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