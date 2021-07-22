Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi salgın şartlarına göre akademik takvim ve sınavların uygulanış biçiminde düzenlemeler yapıyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavıları için de yeni bir duyuru geldi.

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim programlarında ise kayıtlar 5-9 Temmuz tarihleri arasında, sınavlar 4 Eylül'de yüz yüze gerçekleştirilecek.