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Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 eğitim takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2021
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Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 eğitim takvimi...

Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılı online eğitim olarak tamamlayan üniversite öğrencileri kampüslere dönüş tarihini merak ediyor. YÖK tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Aşılama uygulamasının hız kazanması sonrasında vaka sayılarının düşmesi öğrenciler için umut oldu. İşte, üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 eğitim takvimi...

Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart 2020'den beri uzaktan eğitim alan öğrencilerin üniversitelerin yolunu gözlüyor. Ülkemizde hızla yürütülen aşı çalışmaları ile birlikte üniversitelerin açılış tarihi de şekillenmeye başladı. YÖK tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.

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