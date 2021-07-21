Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 eğitim takvimi...

Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart 2020'den beri uzaktan eğitim alan öğrencilerin üniversitelerin yolunu gözlüyor. Ülkemizde hızla yürütülen aşı çalışmaları ile birlikte üniversitelerin açılış tarihi de şekillenmeye başladı. YÖK tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.