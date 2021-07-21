AÖL ek telafi sınavı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören binlerce öğrenci 3. dönem sınavlarına katıldı. Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala, MEB'in açıkladığı telafi sınav için araştırmalar başladı. Peki, AÖL ek telafi sınavı ne zaman yapılacak? 2021 4. dönem açık lise sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AÖL telafi sınavı ile ilgili merak edilenler...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.