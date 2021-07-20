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Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar hangi tarihte açılır 2021? MEB tarafından açıklama...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.07.2021
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Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar hangi tarihte açılır 2021? MEB tarafından açıklama...

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şu an yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde okulların hangi tarihte açılacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde okulların açılabileceği tarihi açıkladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar hangi tarihte açılır 2021? MEB tarafından açıklama...

Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar hangi tarihte açılır 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim Takvimi milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak okulları açmak istediklerini tarihi açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi.

Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.

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