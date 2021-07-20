Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar hangi tarihte açılır 2021? MEB tarafından açıklama...

Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar hangi tarihte açılır 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim Takvimi milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak okulları açmak istediklerini tarihi açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi.