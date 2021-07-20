KPSS sınav yerleri açıklandı mı, erken açıklanır mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2021 KPSS başvurusunu tamamlayan adayların merak ettiği sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2021 KPSS sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala belli olması bekleniyor.