Açıklama geldi! Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu 2021?
Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlar sonrasında meraklı bekleyiş sürüyor. Sınavda ter döken adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. İşte, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu 2021?
Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sınavları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM açıkladığı 2021-2022 takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe yer verdi.
YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
YKS NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.
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