AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi telafi sınavı ile ilgili açıklama geldi. 4. dönem ve ek sınav olarak da adlandırılan telafi sınavı ile ilgili kayıt işlemlerinin nasıl olacağını ve sınava kimlerin katılacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, açık lise ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.