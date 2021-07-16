ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzunun erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sınav sonuçları oldu. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM tarafından sonuçlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS TYT AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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