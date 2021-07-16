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Okullar ne zaman açılacak 2021? Bu yıl yaz tatili kısa mı sürecek? MEB son dakika açıkladı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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Okullar ne zaman açılacak 2021? Bu yıl yaz tatili kısa mı sürecek? MEB son dakika açıkladı...

Okullar ne zaman açılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci kısa süre önce yaz tatili sürecine başladı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde tamamlanan dönemin ardından okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrencilerin merakla beklediği açıklama MEB tarafından geldi. İşte, Okullar ne zaman açılacak 2021? Bu yıl yaz tatili kısa mı sürecek? MEB son dakika açıkladı...

Okullar ne zaman açılacak 2021? Bu yıl yaz tatili kısa mı sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağına yönelik sorular her geçen gün artıyor. Diğer yandan veliler ve öğrenciler yeni dönemde eğitimin yüz yüze mi, online mı olacağı yönündeki merakı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili son dakika açıklamada bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

YARIYIL VE İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek

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