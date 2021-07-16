Okullar ne zaman açılacak 2021? Bu yıl yaz tatili kısa mı sürecek? MEB son dakika açıkladı...

Okullar ne zaman açılacak 2021? Bu yıl yaz tatili kısa mı sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağına yönelik sorular her geçen gün artıyor. Diğer yandan veliler ve öğrenciler yeni dönemde eğitimin yüz yüze mi, online mı olacağı yönündeki merakı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili son dakika açıklamada bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.