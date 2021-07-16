KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sınav giriş belgesi...

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday KPSS lisans sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Adaylar sabırsız bir şekilde sınav tarihini bekliyor. Sınav yaklaştıkça giriş belgesinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması ile adaylar için erişim imkanı sağlanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, KPSS sınav yerlerini genellikle sınavdan 10 gün önce açıklıyor. KPSS sınavının 1 Ağustos'ta yapılacak olmasından dolayı gözler 22 Temmuz'a çevrildi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.