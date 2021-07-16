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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sınav giriş belgesi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sınav giriş belgesi...

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans sınavları için geri sayım sürüyor. Binlerce aday sınavlar için hazırlıklarını tamamlarken, gözler sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. Hal böyle olunca, "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sınav giriş belgesi...

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday KPSS lisans sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Adaylar sabırsız bir şekilde sınav tarihini bekliyor. Sınav yaklaştıkça giriş belgesinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması ile adaylar için erişim imkanı sağlanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, KPSS sınav yerlerini genellikle sınavdan 10 gün önce açıklıyor. KPSS sınavının 1 Ağustos'ta yapılacak olmasından dolayı gözler 22 Temmuz'a çevrildi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'e yapılacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika), KPSS'nin ikinci sınavı Eğitim Bilimleri, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. Sınav süresi 100 dakika.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

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