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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Tarih belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Tarih belli oldu mu?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı günler devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanan DGS'nin sonuç tarihi belli oldu. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Tarih belli oldu mu?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Yılının DGS sınavı tamamlandı. sınava katılım sağlayan adaylar, DGS sonuçları için arayışa geçti. Bir an önce başarı puanını öğrenip üniversite tercihinde bulunmak isteyenler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı.

2021 DGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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