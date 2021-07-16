AÖL 4. dönem sınav tarihi: 2021 AÖL telafi ek sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir?
AÖL üçüncü dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler telafi sınavlara çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklama ile telafi sınavına katılacak öğrenciler ve sınav tarihi duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından sınav için hazırlıklar başladı. Öte yandan sınavın online gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, 2021 AÖL telafi ek sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir? İşte AÖL 4. dönem sınav tarihi...
AÖL 4. dönem sınav tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler için telafi ek sınav yapılacağı açıklandı. Sınava katılma hakkı olan öğrenciler kayıt yenileme ve ders atama işlemleri hakkında detayları araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2021 AÖL telafi ek sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir? İşte AÖL 4. dönem sınav tarihi...
AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.
AÖL TELAFİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
AÖL telafi sınavına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan online sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecek.
TELAFİ SINAVI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?
Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI
Öğrencilerin sınavı;
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme,vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,
c. Sınav kurallarının ihlaledilmesi,
ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında geçersiz sayılacaktır.
AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.
Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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