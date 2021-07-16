AÖL 4. dönem sınav tarihi: 2021 AÖL telafi ek sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir?

AÖL 4. dönem sınav tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler için telafi ek sınav yapılacağı açıklandı. Sınava katılma hakkı olan öğrenciler kayıt yenileme ve ders atama işlemleri hakkında detayları araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2021 AÖL telafi ek sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir? İşte AÖL 4. dönem sınav tarihi...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.