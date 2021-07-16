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AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte son dakika açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte son dakika açıklaması...

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılan açıklamada kayıtların 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken öte yandan kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanmış olacak. Öğrenciler bu süreçte derslerin online olup olmayacağını merak ediyor. İşte, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak?

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dönem içerisinde sınavlardan yeterli puanı alamayan vatandaşlar bu kapsamda 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında ders seçim öğrenci otomasyonu ile kayıtlarını tamamladı. Pandemi nedeniyle derslerin online mı, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.

Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

2021 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

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