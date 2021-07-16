AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte son dakika açıklaması...

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dönem içerisinde sınavlardan yeterli puanı alamayan vatandaşlar bu kapsamda 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında ders seçim öğrenci otomasyonu ile kayıtlarını tamamladı. Pandemi nedeniyle derslerin online mı, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.