2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları: 2021 YKS taban puan, üniversite kontenjanları ve sıralamalar

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, tercih yapacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin üniversite kayıt süreci gündeme geldi. Sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Tercihler ise 5-13 Ağustos'ta yapılacak. İşte 2 yılllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve sıralamalar...

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021

2021 YKS tercihleri için ön lisans alımlarında 492 bin kontenjan ayrılırken lisans bölümleri için 494 bin kişilik yer ayrıldı. Tercih yapmak istediğiniz üniversitenin taban puanlarını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN