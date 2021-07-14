YÖK son dakika: Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?

Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de aşılamanın büyük bir hız kazanması, vaka sayılarının düşmesi nedeniyle yaz okullarının yüz yüze olabileceği konuşulmuştu. Yaz okuluna kalan öğrenciler ' Üniversite yaz okulu online mi olacak 2021?' Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?

YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.