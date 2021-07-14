YÖK son dakika: Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?
Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK'ten gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. YÖK tarafından 13 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla gönderilen yeni resmi yazıda yaz okullarının uzaktan mı yüz yüze mi yapılacağı sorusu netleşmiş oldu. İşte, üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?
Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de aşılamanın büyük bir hız kazanması, vaka sayılarının düşmesi nedeniyle yaz okullarının yüz yüze olabileceği konuşulmuştu. Yaz okuluna kalan öğrenciler ' Üniversite yaz okulu online mi olacak 2021?' Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?
YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
AÖF- YÖK ÜNİVERSİTELERDE YAZ OKULU YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim duyuruları sayfasında, 21 Haziran 2021 tarihinde açıklamada bulundu. Üniversite, güncelleme adı altında, yaz okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını açıklarken, yaz okulu sınavlarının 4 Eylül 2021 tarihinde "yüz yüze" yapılacağını açıkladı.
YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür."
2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
YÖK'TEN AŞI TALEBİ!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.
Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.
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