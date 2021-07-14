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EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.07.2021
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EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) sınavı için adayların bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS sınavları bu yıl yapılmadı. Bilindiği üzere engelli bireylere devlette çalışma imkanı sağlayan bu sınav iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Sınava katılım sağlamak isteyenler detayları sorgulamaya başladı. İşte, EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmesinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında alınan puanlar geçerli olmaktadır. Ardından yapılan tercihlerle genel ve özel şartlara göre kadro dağılımı gerçekleştirilmektedir. İki yılda bir düzenlenmekte olan EKPSS'nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında düzenlenmeyecek olan EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması bekleniyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.

EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında, ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılmaktadır.

EKPSS HAKKINDA

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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