EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmesinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında alınan puanlar geçerli olmaktadır. Ardından yapılan tercihlerle genel ve özel şartlara göre kadro dağılımı gerçekleştirilmektedir. İki yılda bir düzenlenmekte olan EKPSS'nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında düzenlenmeyecek olan EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması bekleniyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.