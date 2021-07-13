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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2021
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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ve özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel özelliklerini ön plana çıkararak üst düzeyde kullanmalarını sağlayan özel eğitim kurumları Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavları tamamlandı. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Her sene düzenli olarak uygulanan sınav sonuçları için ise MEB 2021 takvimine göre tarih belli olmuştu. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sonuçları MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak bireysel değerlendirmelerin tam kapanma döneminde yapılmaması nedeni ile takvimde belirtilen günler de ileri bir tarihe ertelendi.

BİLSEM'in güncellenen takvimine göre, BİLSEM sonuçları 14 Temmuz'da açıklanacak.

Sonuçlara itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilir. İtirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacaktır.

BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ 2021

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM'in açılımı "Bilim ve sanat merkezleri"dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

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