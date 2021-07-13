BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Her sene düzenli olarak uygulanan sınav sonuçları için ise MEB 2021 takvimine göre tarih belli olmuştu. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sonuçları MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak bireysel değerlendirmelerin tam kapanma döneminde yapılmaması nedeni ile takvimde belirtilen günler de ileri bir tarihe ertelendi.