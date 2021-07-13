2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen il içi atamaları için başvurular 8 Temmuz tarihinde başlarken, 14 Temmuz tarihinde sona erecek. 2021 yılı öğretmenlik il içi atama sonuçları da başvuruların ardından valiliklerce yapılacak değerlendirmelerle belli olacak. Başvuruda bulunan öğretmenler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, 2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Temmuz itibariyle başlayan il içi atama diğer adıyla il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Öğretmenler, il içi atamalarında 40 eğitim kurumunu tercih edebiliyor. 4, 5 ve 6'ıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yer aldıkları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 itibarıyla 3 senelik çalışma süresini dolduranlar, il içi atamalarına başvuruda bulunabiliyor.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
8 Temmuz itibarıyla başlayan öğretmenlik il içi atama başvuruları 14 Temmuz itibarıyla sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda alındı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilebiliyor.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
Hâlen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 itibarıyla 3 senelik çalışma süresini dolduranlar, talepleri ile birlikte il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilecekler.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz baz alınarak belirlenecek. Atama sonuçları da 27 Temmuz'da açıklanacak.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer atamalar, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de baz alınarak valilikler tarafından yapılacak. Hizmet puanının eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha çok olana, öğretmenliğe daha evvel başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı durumunda da atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenmiş olacak.
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atananlar, 2 Ağustos 2021'den itibaren görevden ayrılma işlemlerini tamamlayabilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme talebinde bulunacaklar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak öğrenim, kimlik, hizmet süresi, Bakanlık atama alanı, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan evvel MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış veya eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işleminin yapılmasının ardından hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
Adaylığı kaldırılmış olmak,
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 3 senelik çalışma süresinin ardından öğretmen kadrosuna atananlar açısından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarih itibarıyla 31 Aralık 2021'den itibaren 1 senelik çalışma süresini bitirmiş, şartları aranacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?
- Emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Kurban Bayramı emekli parası ayın kaçında yatar?
- JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
- 6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...