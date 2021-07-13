2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Adaylığı kaldırılmış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 3 senelik çalışma süresinin ardından öğretmen kadrosuna atananlar açısından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarih itibarıyla 31 Aralık 2021'den itibaren 1 senelik çalışma süresini bitirmiş, şartları aranacak.

