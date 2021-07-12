YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'deTYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.