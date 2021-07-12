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YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 oturum halinde tamamlanan YKS sonrasında öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversite sınavına gidecek. Merakla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin ÖSYM tarihi verdi. YKS sonuçlarından sonra tercih işlemleri için tarih belirlenecek. İşte, YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin httpshttps://sonucsonuc.osymosym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'deTYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

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