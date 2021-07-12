Süreç sona eriyor! 2021 YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi...
YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2 Temmuz'da başlayan YÖKDİL/2 başvuruları 12 Temmuz'da yani bugün sona eriyor. Sınava henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru işlemleri, sınav ücreti ve sınav tarihi hakkında merak edilenleri yazımıda ele aldık. Peki, 2021 YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılına ilişkin ikinci YÖKDİL sınavı için başvurular sona eriyor. Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla gerçekleştirilen sınava hazırlıklar sürüyor. Peki, 2021 YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2 Temmuz'da başlayan YÖKDİL/2 başvuruları, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştirilyor.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL/2 başvuru ücreti: 145,00 TL
Adaylar, sınav ücretini, ÖSYM tarafından belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri,ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeleri
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadeceinternet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YÖKDİL/2 sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kağıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
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