Süreç sona eriyor! 2021 YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi...

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılına ilişkin ikinci YÖKDİL sınavı için başvurular sona eriyor. Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla gerçekleştirilen sınava hazırlıklar sürüyor. Peki, 2021 YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Temmuz'da başlayan YÖKDİL/2 başvuruları, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adrsi üzerinden gerçekleştirilyor.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.