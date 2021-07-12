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Son dakika: ÖSYM duyurdu! YÖKDİL/2 için başvurular bugün sonra eriyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Son dakika: ÖSYM duyurdu! YÖKDİL/2 için başvurular bugün sonra eriyor

Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), YÖKDİL/2 için başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için 12 Temmuz (bugün) son başvuru günüdür. Bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sonra erecektir.

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