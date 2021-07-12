Aileler dikkat! Öğrenciler sınıf tekrarı yapabilir! Bakan Selçuk duyurdu
Koronavirüs nedeniyle 'telafi eğitimi' uygulamasına geçilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Eylül tarihini işaret ederek, ailelerin talebi halinde sınıf tekrarı yapılabileceğini aktardı. Peki telafi eğitimi sürecek mi? Sınıf tekrarı nasıl yapılacak? İşte detaylar...
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürüyor. Liselere de bir yandan yerleştirme çalışmaları yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, coronavirüs dönemindeki sürece değinerek bir çok önemli açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, telafi eğitim, sınıf tekrarı ve iş garantili liselere değindi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimine ilişkin şunları söyledi:
İlkokul ve ortaokulda yüksek. Ortaokul son sınıf ve liselerde daha az. Çünkü 8 ve 12. sınıflar Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na (DYK) gidiyorlar. 8 milyon öğrencimiz başvurdu, 321 bin öğretmenimiz yer alıyor. Sayı, her geçen gün artıyor. 22 bin okulda, her ilçede "Telafide Ben de Varım" kapsamında etkinlikler sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kampları ve diğer tesisleri; paydaş belediyelerin ve bakanlıkların yüzme havuzları, spor tesisleri, müzeleri, kütüphaneleri devrede. İllerde valilerimiz bir koordinasyon ekibi oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, İçişleri, Sağlık ve Millî Eğitim bakanlıkları il müdürleri, valilerimizin koordinasyonunda toplandı. Çocuklarımız ve gençlerimiz için sporla, sanatla, müzikle, doğayla, kültürle iç içe, dolu dolu bir yaz programı hazırlandı.
TELAFİ EĞİTİMİ SÜRECEK Mİ?
Telafi eğitiminin okullar açılınca da süreceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Bir okuldaki öğrencinin ihtiyacını o okuldaki öğretmeni, müdürü bilir ve biz genel bir çerçeve çizmekten ziyade, şunu yapalım diyoruz: Mesela ilkokulda 5.5 milyon çocuğumuz var. İlk hafta rehberlik uyum çalışması olacak. 'Öğretmen sorunu nasıl çözer?' noktasından bakıp uygulamaya yönelik ek kaynak vereceğiz. Mesela, 3. sınıfa geçen çocuğa yönelik tarama setimiz olacak. Tamamsa 3. sınıfın konusuna geç. Tamam değilse geçmeyelim çünkü çocuğun desteğe ihtiyacı var. O nedenle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız her bir ders için 'Kritik Kazanımlar Tablosu' hazırladı." dedi.
İSTEĞE BAĞLI SINIF TEKRARI
Milliyet'in haberine göre; Bakan Selçuk, isteğe bağlı sınıf tekrarı konusunda, "İlkokullarımızda veli isteğine bağlı olarak yapabiliyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, "Bizim çocuklarla ilgili birinci derecede sorumluluğumuz, onların ruhsal ve fiziksel sağlığını korumak. Akademik telafiyi bir şekilde sağlarız ve sağlıyoruz. 1.5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'mızda yoğun bir akademik destek olacak. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatacağız, bu taramaların sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizi ise İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla destekleyeceğiz. Liselere gelecek olursak... DYK'lar, kapsamlı bir şekilde çalışacak." ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMENLER 3. DOZ AŞI OLACAK MI?
Bakan Selçuk, "Öğretmenler, sağlıkçıların hemen ardından öncelikli gruptalar. Sağlık Bakanlığının uygulama takvimine bağlı olarak süreç devam edecek." diye konuştu.
İş garantili liseler konusunda değinen Bakan Selçuk, "Denizcilik meslek liselerinde yeni bir dönem başlattık. Gemiadamı İstihdam Ofisleri ile proje okullar arasında koordinasyon ve iş birliği sağlıyoruz. Bu sene 6 okul kurduk. Denizcilik sektörü 'Bu okullardan mezun olanların tamamını işe almayı garanti ediyoruz' dedi. Otellerdeki, Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) okullarımızın tamamı doldu." dedi.
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