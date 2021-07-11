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MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin henüz başlarında olan milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli şimdiden 2021-2022 eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitim süreci yaşanmıştı. Okulların açılmasının yanında eğitimin yüz yüze olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...

Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 yılında ilk ders zilinin çalacağı tarih merak ediliyor. Okula başlayacak öğrenciler ve velileri başlama tarihi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. MEB eğitim ve öğretim takviminin detaylarını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.

Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.

Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.

Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.

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