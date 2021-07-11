Lise tercihlerinde kazandıran formül! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Lise tercihleri devam ediyor. Bu yıl tercihleri etkileyen en önemli faktörlerden biri Liselere Geçiş Puanıyla (LGS) öğrenci alan okullardaki kontenjan azalmaları oldu. Türkiye genelinde toplam 40 bin kontenjan azaldı. Benzer gelişme sınava giren öğrenci sayısında da yaşandı. Geçen yıla göre LGS'ye giren öğrenci sayısı da azaldı. Tercihler yüzdelik dilimlere göre yapılacağı için bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekiyor. LGS bir sıralama sınavı olduğu için normal şartlarda tercihler öğrencilerin yüzdelik sıralarını, okulların bir önceki seneki yüzdelik sıraları ile kıyaslayarak yapılır. Ancak bu yıl bu yöntemle tercih yapmak öğrenci ve velileri yanıltabilir. Çünkü sınava giren öğrenci sayısı bu yıl 434 bin kişi azaldı. Bu azalma, yüzde 1'lik dilime giren öğrenci sayısında 4 bin 336 kişi gibi çok ciddi bir fark oluşturdu. Bu nedenle bu yıl ilk yapılması gereken, 2021 genel yüzdelik sırasını, 2020 yüzdelik sırasına dönüştürmek. Genel yüzdelik sırasını dönüştürmek için şu adımların yapılması gerekiyor: - Sınav sonuç belgenizdeki "Genel" yüzdelik sıranızı 10.385 ile çarpın. - Çıkan sayıyı 14.720'ye bölün. - Elde ettiğiniz sayı, sizin "dönüştürülmüş" yüzdelik sıranızdır. Artık dönüştürülmüş yüzdelik sıranızı, liselerin 2020 yüzdelik sırası ile karşılaştırarak tercih yapabilirsiniz.

TERCİH LİSTESİ NASIL OLMALI

Uzmanlar tercih listesinin yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli bir şekilde oluşturulması gerektiğini söylüyor. Örneğin, sınav sonuç belgesindeki Genel Yüzdelik Sırası 7.79 olan bir adayın dönüştürülmüş yüzdelik sırası yukarıdaki formülle hesaplandığında 5.5 olacaktır. Bu durumda aday tercih listesinde ilk 3 sıraya geçen yıl yüzde 3 ila yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan liseleri, 4'ten 9'a kadar olan sıraya geçen yıl yüzde 5 ila yüzde 8'lik dilimden öğrenci alan okulları, 9 ile 10'uncu tercihine ise yüzde 9 ile yüzde 11'lik dilimden öğrenci alan okulları yazabilir. Başka bir ifadeyle ilk 3 tercih en çok istenen okullardan oluşturulabilir. Daha sonra aday kendi yüzdelik sırasına yakın okulları yazıp, son 1-2 tercihi de daha düşük puanlı okullar yazarak dengeli bir liste oluşturabilir.