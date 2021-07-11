AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Lise 3. dönem sınavları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise 3. dönem sınavları için sonuç tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 3-7 Temmuz tarihleri arasında 3. dönem sınavına katıldılar. Sınav sonrasında katılım sağlayan öğrenciler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasına kitlendi.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz'dan itibaren erişime açıldı. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İlk olarak 3 Temmuz saat 09:30'dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
AÖL İTİRAZ SÜRECİYLE İLGİLİ MEB'DEN AÇIKLAMA
AÖL için itiraz süreciyle MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
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- AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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