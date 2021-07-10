DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?

DGS'de kalem silgi verilecek mi? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü uygulanacak. DGS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak eden adaylar, sınav öncesinde bazı soruları araştırıyor. Sınav kılavuzunun yayımlanmasının ardından merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...

DGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

2021 DGS için hazırlıklar tamamlandı. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.