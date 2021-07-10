DGS kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? 2021 DGS sınavına telefon ve bozuk para ile girilir mi?

DGS'de kıyafet kuralı var mı? Milyonlarca öğrenci 11 Temmuz'da DGS'de ter dökecek. 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanan DGS, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için gerçekleştiriliyor. Sınava saatler kala, gözler sınavda dikkat edilecek hususlara çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, DGS kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? 2021 DGS sınavına telefon ve para ile girilir mi? İşte ayrıntılar...

DGS'DE KIYAFET KURALI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS'de herhangi bir kıyafet kuralı bulunmuyor. Ancak sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda merak edilen sorular yanıtlandı.

İşte DGS'ye girerken yasak olan eşyalar: