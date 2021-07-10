2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki yıllık eğitimini dörde tamamlamak isteyen binlerce aday ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavına katılacaklar. 11 Temmuz'da uygulanacak sınav saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. İşte, 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.