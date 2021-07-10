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2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 10.07.2021
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2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. İki yıllık eğitimini dörde tamamlamak isteyen binlerce aday ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavına katılacaklar. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Sınav 150 dakika sürecek. İşte, 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki yıllık eğitimini dörde tamamlamak isteyen binlerce aday ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavına katılacaklar. 11 Temmuz'da uygulanacak sınav saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. İşte, 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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