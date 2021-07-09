Son dakika: 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının son haftasında uygulanan YKS sınavı sonrasında adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması adayların gündeminde yer alıyor. İşte, 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz dönemde YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Açıklamanın ardından tercih süreci başlayacak. İşte, 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan YKS sınav sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair kurumdan resmi bir açıklama gelmedi.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra ÖSYM AİS sayfasında başlayacak. Sınav merkezi, 2021 Üniversite tercih kılavuzunu sitesinde yayımlayacak.
ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin httpshttps://sonucsonuc.osymosym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'deTYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
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