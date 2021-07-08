YKS sonuçları için kritik tarih... YKS TYT - AYT - YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler hangi tarihte başlıyor?

YKS TYT - AYT - YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler hangi tarihte başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Adaylar zorlu sürecin ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından açıklanan 2021 yıl takviminde sonuç tarihi belli oldu. İşte, YKS TYT - AYT - YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos 2021 tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.