ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2020-2021 bütünleme sınavı 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Sınavın sonra ermesinin ardından sınava ilişkin soru ve cevaplar adayların erişimine açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2020-2021 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, bu sınava ilişkin sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.