LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? e-Okul LGS tercih ekranı ve tercih robotu...

LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? e-Okul LGS tercih ekranı ve tercih robotu için araştırmalar başladı. 30 Haziran'da LGS sonuçları öğrencilerin erişimine açılmıştı. Tercih yapmak isteyen adaylar, bugün istedikleri ve puanlarının yettiği liseler için tercih yapacaklar. LGS tercih robotları öğrencilerin listelerini hazırlamalarında yardımcı olacak. Öğrenciler yüzdelik durumlarına göre tercihlerini belirleyecek. İşte, LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? LGS tercihleri başladı mı, ne zaman?

LGS tercihleri 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler ise mutlaka a ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.