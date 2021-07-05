LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? e-Okul LGS tercih ekranı ve tercih robotu...
LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS tercih heyecanı bugün itibariyle başladı. LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler istedikleri liseye gidebilmek için tercih sürecini iyi geçirmek istiyor. Milyonlarca öğrenci tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Tercih robotları öğrencilere liste hazırlamalarında yardımcı olacak. İşte, LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? e-Okul LGS tercih ekranı ve tercih robotu...
LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? e-Okul LGS tercih ekranı ve tercih robotu için araştırmalar başladı. 30 Haziran'da LGS sonuçları öğrencilerin erişimine açılmıştı. Tercih yapmak isteyen adaylar, bugün istedikleri ve puanlarının yettiği liseler için tercih yapacaklar. LGS tercih robotları öğrencilerin listelerini hazırlamalarında yardımcı olacak. Öğrenciler yüzdelik durumlarına göre tercihlerini belirleyecek. İşte, LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? LGS tercihleri başladı mı, ne zaman?
LGS tercihleri 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler ise mutlaka a ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.
Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
E-OKUL LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir.Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmekşartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
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