2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında üniversitelerin açılma tarihi hakkında bilgi verildi. Mliyonlarca öğrenci pandemi döneminde uzaktan olmak üzere eğitimlerine devam ediyordu. Öğrenciler kampüslere dönüş tarihi hakkında sorgulamasını hızlandırdı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.