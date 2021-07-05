05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...

2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021
ABONE OL
2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...

2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının hızlanması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında 1 Temmuz'da normalleşme takvimi devreye girdi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, üniversitelerin başlama tarihini duyurdu. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında üniversitelerin açılma tarihi hakkında bilgi verildi. Mliyonlarca öğrenci pandemi döneminde uzaktan olmak üzere eğitimlerine devam ediyordu. Öğrenciler kampüslere dönüş tarihi hakkında sorgulamasını hızlandırdı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA