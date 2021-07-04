Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası, kimlik bilgileri girilen çocuğun bu sene ana sınıfına mı yoksa ilkokula mı başlayacağı konusunda bilgi veriyor. Yaşı ilkokula başlamaya yeten öğrencilerin velileri kayıt tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul 1. sınıf kayıt sorgulama...

İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İlkokul 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı.