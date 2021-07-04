Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul 1. sınıf kayıt sorgulama...
İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri kayıtların başlayacağı tarihi merak ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başlarken, veliler ilkokul 1. sınıf kayıtları ile ilgili ayrıntıları e okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfasından yapabiliyor. İşte, Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul 1. sınıf kayıt sorgulama...
Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası, kimlik bilgileri girilen çocuğun bu sene ana sınıfına mı yoksa ilkokula mı başlayacağı konusunda bilgi veriyor. Yaşı ilkokula başlamaya yeten öğrencilerin velileri kayıt tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul 1. sınıf kayıt sorgulama...
İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İlkokul 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı.
E OKUL 1. SINIF KAYITLARI SORGULAMA NE İŞE YARIYOR?
İlkokul kayıtlarında öğrencinin hangi okula kayıt yaptırabileceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adrese dayalı olarak belirleniyor. E okul kayıt 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası ise öğrencinin hangi okula gideceğini öğrenmeye yarıyor.
Diğer yandan eğer çocuğun yaşı ilkokul için tutmuyorsa, öğrencinin hangi anaokulu veya anasınıfına gideceği de e okul kayıt sorgulama sayfasından öğrenilebiliyor.
İLOKUL 1. SINIFA KAÇ YAŞINDA KAÇ AYLIKKEN BAŞLANIYOR?
69 ayını tamamlayan çocuklar İlkokul 1.sınıfa başlayabiliyor. Kayıtların yapıldığı yılda çocuğun eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
69 – 71 ay arasında olan çocuklar velilerinin talep etmesi durumunda 1. sınıf kayıtlarını erteleyebilirler ve anasınıfına kaydettirebilirler.
66 – 68 aylık çocuklar velilerinin istemesi durumunda dilekçe 1.sınıfa kaydettirilebilir.
72 aydan daha büyük çocuklar için 1.sınıf kayıtları zorunludur. Sağlık raporu veya dilekçe ile kayıtları ertelenemez.
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