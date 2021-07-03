Takvim belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 3. dönem sınav takvimi belli oldu. 3. dönem sınav takvimine yönelik son dakika açıklaması MEB tarafından yapıldı. Diğer yandan öğrenciler sınavın online olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınava katılım gösterecek binlerce kişi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi. İşte, Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.
Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.
Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.
Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Takvim belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
- Sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?
- EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı?
- Akıllı telefon kullananlar dikkat! Google'dan skandal itiraf! Sizi gizlice dinliyor...
- İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorgulama ekranı...
- Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 11 gün mü? Kurban Bayramı...
- Polis adayları dikkat... 27. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?
- Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...
- Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...
- Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...
- Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon...
- Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte, açıklanan detaylar...