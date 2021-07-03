Sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavı sonrasında binlerce adayın gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sınavların açıklanacağı tarihi son dakika olarak duyurdu. İşte, ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversite sınavına gidecek. Merakla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin ÖSYM tarihi verdi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Aygün, bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştirilen 2021-YKS'ye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
2021-YKS'nin, cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), pazar öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC Lefkoşa dahil 200 sınav merkezinde yapıldığını belirten Aygün, "2021-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı." dedi.
Aygün, 2 milyon 5 yüz 92 bin 579 adayın başvurduğu TYT'nin, 9 bin 148 binada 161 bin 295 salonda 438 bin 332 görevliyle 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'nin 5 bin 896 binada 108 bin 276 salonda, 293 bin 970 görevliyle 130 bin 522 adayın başvurduğu YDT'nin 821 binada 7 bin 445 salonda 26 bin 269 görevliyle yapıldığını belirtti.
Tüm sınav merkezlerinde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığını ifade eden Aygün, Kovid-19 durumu olan adayların ayrı salonlarda sınava alındığını kaydetti.
Böylesine büyük bir organizasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesinde katkı veren tüm kurumlara şükranlarını sunan ÖSYM Başkanı Aygün, "200 sınav merkezinde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm sınav koordinatörlerimizi, koordinatörlük çalışanlarımızı ve kurum personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan akademisyenlere, öğretmenlere ve sınav organizasyonuna destek veren tüm kamu personeline ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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