Ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı: 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Ehliyet sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020 Kasım ayından beri ertelenen ehliyet sınavları MEB tarafından belirlenen tarihlerde yeniden düzenleniyor. Adaylar sürücü belgelerini alabilmek için katıldıkları yazılı sınavın sonuçlarına kilitlendi. Peki, 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı...
Sürücü belgesi almak isteyen adaylar ehliyet sınavlarına katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarında ilk aşama olan yazılı sınavlar başladı. Sınavlar her aday için farklı tarihlerde yapılıyor. Sınav tarihleri MEB tarafından belirlendikten sonra sürücü kursları tarafından adaylara iletiliyor. 2021 yılında yazılı sınava katılan adaylar, bu sınavdan başarılı olurlarsa direksiyon sınavına katılacaklar. Peki, 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?
Yazılı ehliyet sınaıv belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.
Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.
EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Yazılı sınavda 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak sayılacak. 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapan adaylar sınavdan geçerli not almış olacak. 35 doğrunun altında olanlar adayların ise sınavı başarısız sayılacak ve yeniden sınava katılmaları gerekecek.
DİREKSİYON SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, direksiyon sınav tarihleri sürücü kursları tarafından adaylara iletilecek. Her aday için sınav tarihleri farklı oluyor. Bu nedenle, yazılı sınavdan başarılı olan adayların kayıt oldukları sürücü kursları ile iletişime geçmesi gerekiyor.
Adaylar, direksiyon sınavında 35 dakikalık parkur süreçlerine başlıyor. Adayların hata yapması durumunda araçtan indirilip sınavları sonlandırılıyor ve adaylar direksiyon sınavından kalıyor. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulunuyor.
MEB, ELEKTRONİK SINAV MERKEZLERİNDE KAPASİTE ARTIŞINA GİDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yeni kararla elektronik sınav merkezi sayısı 491'e, sınav salonu sayısı 500'e, merkezlerden aynı anda hizmet alanların sayısı ise 10 bin 710'a çıkarılacak.
e-Sınav merkezlerinden 2018'de 81 il, 14 ilçe merkezi ve 95 merkezdeki 124 salonda aynı anda 3 bin 250 kişi yararlanabilirken, MEB, son iki yılda özellikle ilçelerde bu sınav merkezlerine erişimi artırarak, 2020'de ilçe merkez sayısını 70'e ve toplam e-Sınav merkez sayısını da 151'e çıkardı. 2020 sonunda ise 194 salonda hizmet veren e-Sınav merkezlerinden aynı anda hizmet alan kişi sayısı, 4 bin 290 kişiye ulaştı.
MEB, yeni bir planlama yaparak, halen 70 ilçede bulunan e-Sınav merkez sayısını, 2021'de 410'a toplamda ise 491'e çıkartma hedefi belirledi. Buna göre, 491 sınav merkezinde yer alacak 500 sınav salonunda hizmet verecek e-Sınav salonlarında aynı anda 10 bin 710 kişi yararlanabilecek. Böylece, e-Sınav merkez sayısı son iki yılda 4 kat, salon sayısı da 3 kat artacak. Ayrıca aynı anda e-Sınav merkezinde sınav olabilecek aday sayısı da yüzde 230 artışa ulaşacak.
"E-SINAV MERKEZLERİNE KOLAY ERİŞİM, HİZMETİN KALİTESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezlerde ehliyet sınavlarından mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yaptıklarını söyledi.
Bu merkezlerde, diğer kurumlara da sınav hizmeti verdiklerine işaret eden Özer, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak dört beceri Türkçe sınavı gibi yeni uygulamalarımızı da bu merkezlerde yapıyoruz. Dolayısıyla e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle özellikle ilçelerimizde e-Sınav merkezi sayısında 2021 yılında ciddi bir artışa gideceğiz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-Sınav merkezi açacağız. 2021 yılında e-Sınav merkez sayımız, 151'den 491'e çıkmış olacak. Böylece bu merkezler üzerinden sunduğumuz hizmetlere çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek."
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- Ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı: 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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