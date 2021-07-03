AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı: 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir?
AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, bugünden itibaren 3. dönem sınavlarına katılacak. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte online sınava ilişkin tüm detaylar belli oldu. Online sınav giriş ve sınav takvimi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir? İşte AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı...
AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık öğretim kurumlarının 3. dönem sınavları için bekleyiş sona erdi. MEB'in takvimine göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 3 Temmuz'da başladı. Peki, 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir? İşte AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı...
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ONLINE SINAV UYGULAMASI NASIL OLACAK?
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklar.
ONLINE SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla"butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle"butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.
Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internetbağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.
Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.
Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemle ryapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.
Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.
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