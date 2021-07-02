Eğitim öğretim dönemi bugün sona eriyor! 18 milyon öğrenci için tatil başlıyor

UDEP'in amacı çocukların akademik, sosyal, duygusal, bilgi ve beceri açıklarının kapatılması, fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat adaletinin sağlanması. Program bu yaz ağırlıklı olmak üzere gelecek 1,5 yıla yayılacak. UDEP, akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık taraması olarak 3 ayaklı bir çerçevede uygulanacak. Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim. meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.