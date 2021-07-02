AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Kayıt kılavuzu yayınlandı...

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarını açıktan bitirmek isteyen öğrenciler açıköğretim fakültelerine kayıt yaptırıyor. AÖF başvuru ve kayıt kılavuzu yayınlandı. Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak adaylar süreci yakından takip ediyor. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 yılı AÖF yaz okulu kayıtları hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yaz okulu için başvuru ve kayıt kılavuzunu yayınladığını açıkladı.