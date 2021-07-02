AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Kayıt kılavuzu yayınlandı...
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorglanan konular arasında yer alıyor. Yıl içerisinde verilmeyen dersler ve üstten ders alarak okulu erken bitirmek isteyenler yaz okuluna kayıt yaptırıyor. Başvuru yapmak isteyenler ÖF öğrencileri yayınlanan kayıt kılavuzu ve yaz okulu başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Kılavuzda yayınlanan bilgilere göre, AÖF yaz okulu kayıtlarını aof.anadolu.edu.tr adresinden yapabilecek. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Kayıt kılavuzu yayınlandı...
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarını açıktan bitirmek isteyen öğrenciler açıköğretim fakültelerine kayıt yaptırıyor. AÖF başvuru ve kayıt kılavuzu yayınlandı. Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak adaylar süreci yakından takip ediyor. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2021 yılı AÖF yaz okulu kayıtları hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yaz okulu için başvuru ve kayıt kılavuzunu yayınladığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre AÖF yaz okulu kayıtları 2021 yılında 5 – 9 Temmuz tarihleri arasında alınıyor. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, en fazla 5 ders seçebilecek ve ders ücretleri derslerin sayısına göre belirlenecek.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin kayıtları 5 – 9 Temmuz tarihleri arasında alınıyorken, Yaz okulu sınavları ise 4 Eylül tarihinde yüz yüze yapılmaya başlanacak.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, en fazla beş ders seçebiliyor.
Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler kayıt yaptırabiliyor.
FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçilebiliyor.
Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebiliyor.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabiliyor.
Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapabilir ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.
Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.
2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin kayıt durumu AKTİF ise yaz okulunda da öğrencinin kayıt durumu AKTİF olacaktır. Ancak öğrencinin bahar döneminde kayıt durumu PASİF ise yaz okuluna kayıt yaptırmış olsa dahi kayıt durumu değişmeyerek PASİF kalacaktır. Yaz okulunda kayıt durumu PASİF olan öğrenci, kayıt yaptırmış olsa bile öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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