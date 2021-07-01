YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ÖSYM TYT - AYT YKS sonuçları için hazırlıklarını tamamlıyor. Bu sene sürpriz olmazsa ÖSYM YKS sonuçlarını 4 Ağustos'ta açıklayacak. Öğrencilerin sorguladıkları detayları haberimizde derledik. İşte, YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında tamamlanan YKS oturumları sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler ve veliler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.
YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI
ÖSYM'nin internet sitesinde 2021-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.
2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 6 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.
Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.
Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.
Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.
2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.
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