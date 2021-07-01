YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...

YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında tamamlanan YKS oturumları sonrasında gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler ve veliler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.