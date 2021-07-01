YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavı sonrasında gelecek açıklama merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde sonuçların 4 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor. İşte, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...
TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Hayalindeki üniversiteyi kazanmak isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM sonuçlar için beklenen tarihi duyurdu. İşte, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2021?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Farklı açıklamalar geldiği anda haberimizde yer alacaktır.
YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI
ÖSYM'nin internet sitesinde 2021-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.
2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 6 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.
Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.
Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.
Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.
2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...
- HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Hayat Eve Sığar...
- Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...
- Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? Son gelişmeler...
- Son dakika: Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.500-2.000 TL beklentisi...
- Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?
- Lisans adayları heyecanla bekliyor! 2021 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?