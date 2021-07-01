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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2021
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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavı sonrasında gelecek açıklama merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde sonuçların 4 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor. İşte, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...

TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Hayalindeki üniversiteyi kazanmak isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM sonuçlar için beklenen tarihi duyurdu. İşte, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2021?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Farklı açıklamalar geldiği anda haberimizde yer alacaktır.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin internet sitesinde 2021-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 6 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.

Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.

Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.

2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.

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