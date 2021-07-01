LGS birincilerinden Dedeli: Türkiye’nin Elon Musk’ı olmak istiyorum

YATIRIMCI OLMAK İSTİYORUM

500 tam puan alan şampiyonlardan biri de İstanbul Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli oldu. Dedeli, "Pandemi döneminde hiç okula gelmedim. Daha fazla çalışabilmek için hep evdeydim. Günde 250-300 soru çözüyordum. Kendimi fazla yormadım. Her gün belli bir rutin oluşturdum kendime. Çapa Fen Lisesi'ne gitmek en büyük hayalim, bu hayalimden vazgeçemem. İleride yatırımcı olmak istiyorum. Öğrencilerin hepsi üzgündü, pandemide nasıl ders çalışacağız diye. Ben hiç kimseyi dinlemedim. Uzaktan eğitimi avantaja çevirdim, çok çalıştım. Babam aşçı, annem ev hanımı. Ablam da üniversite öğrencisi olduğu için onun da uzaktan eğitim dersleri vardı. Ama bizim evimizde bir bilgisayar vardı. Ablam bana destek olmak için cep telefonuyla derslere giriyordu. Ben bilgisayardan girdim. Ablama çok teşekkür ederim. Hayallerimden biri de Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine gidip yatırım alanında eğitim almak. Türkiye'nin Elon Musk'ı olmak istiyorum. Hem bir işim olsun hem de yatırım alanında gerçekten de ülkemi kalkındırmak istiyorum. Her zaman ülkem için çalışmak istiyorum" dedi.